標稱胡桃木實為膠合板　無印良品6家具質檢不合格

北京市市場監管局周三（17日）通報，公布流通領域家具質量抽檢結果，有11件家具不合格，其中6件來自「無印良品」，主要問題是標稱材質與實際材質不符。其中「無印良品」的梳化椅標稱胡桃木，實際上是膠合板；木架子標稱白橡木，實為纖維板等。無印良品暫未回應事件。



通報稱，上述6件不合格家具，均標稱「無印良品（上海）商業有限公司」所生產，當中包括有衣架、餐桌、實木椅、梳化椅和邊桌台等；除個別產品耐磨性差，有5件全部是標稱材質與實際材質不符，其中有3件標稱為「胡桃木」的產品，實際材質分別是「黑核桃」和「膠合板」；還有兩件標稱櫸木實木，實際是水青岡。



當局表示，部分生產企業包裝內附的說明材質是正確的，卻並沒按照生產企業提供的材質標註；消費者購買家具時，只能看到標籤和小票（收款憑證），一般買到家才會拆開包裝，所以一定要留好相關證據，維護自身的合法權益。



通報又提到，生產商「宜家」有兩款儲物組合（兒童櫃和兒童衣櫃）抽屜間縫隙項目不合格；當局提醒，在5至12毫米的縫隙中，孩子的小手指容易卡在裏面，造成傷害，家長為孩子挑選家具時，宜注意查看標註的執行標準；又稱一些企業在兒童家具銷售區域銷售的兒童家具，標註執行其他標準或「青少年家具」，實際上並沒相關標準，做法旨在逃避監管。



當地市場監管局補充，部分企業標準對家具封邊沒要求，某些板材家具尤其是貼牆的一面，基本不封邊；如果不封邊，即使甲醛釋放量沒有超標，甲醛還是會源源不斷地揮發出來，消費者挑選時宜留意相關細節。