受賄兼令人妻懷孕　宜昌房管貪官遭免職

湖北宜昌男子周忠鵬近日向有關當局實名舉報，稱夷陵區住房保障服務中心黨組書記、主任柳忠，不但涉利用職務便利收受企業賄賂，又與周的妻子黃梓汐有染，更令黃女懷孕1個多月，破壞他人家庭。夷陵區紀委周三（17日）通報，柳忠早在1個半月前遭立案調查，上周五（12日）正式被免職。



周忠鵬表示，其妻黃梓汐去年5月到宜昌東亞置業有限公司任職辦公室主任，主要負責商品房手續相關工作。今年2月17日下午6時13分許，周忠鵬在一輛白色私家車內，發現黃梓汐與一名陌生男子親熱。周男見狀後敲打車身，黃女與身穿黑色衣服的陌生男受驚落車，周男用手機拍攝了片段。



在該男離開後，周男取走黃女的手機，並詢問對方身份，黃女稱該男為夷陵區住房保障服務中心黨組書記、主任柳忠。另據黃梓汐手機微信、短訊截圖，顯示黃女在該公司上班期間約半年，曾多次代表公司向柳忠行賄。證據顯示柳忠接受黃女賄賂的物品，包括有名牌公事包、羊毛衫、名牌眼鏡和運動裝。



周忠鵬續稱，柳忠利用手中的權力，多次授意下屬幫助黃女所在單位，暗中調整其旗下樓盤房屋備案價格；柳忠則以「談工作」為由，多次在深夜10時以後約見黃女，並承諾給對方「安排」工作。周忠鵬更在黃梓汐的手機內，發現她發給柳忠的一張驗孕棒照片，顯示黃已懷孕1個多月。



事發後，柳忠於2019年2月24日晚，獨自去周的店內與對方和解，黃女也致電丈夫勸其和解。周不接受任何形式私了，其後更直接向宜昌市、夷陵區紀委舉報。