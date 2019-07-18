SUV追尾起火釀2死　鏟車司機被指見死不救

北京一輛SUV周二（16日）凌晨3時許，駛經南四環時意外追撞一輛鏟車，私家車其後起火，導致車內2人死亡。事後有路過司機向內地傳媒提供短片，顯示私家車冒煙後，鏟車司機卻在打電話，未理會路過司機挪車救人的提醒，直到私家車起火後，路過司機拿着滅火器參與救援，但此時火勢已失控。



短片拍攝者陳先生透露，他駕車經過事發現場時，白色SUV已開始冒煙，但還沒起火。他把車停下並走到護欄旁，便看到鏟車司機正在路邊打電話。由於現場燈光昏暗，他看不到車裏的情況，只知道車裏的人一直沒有動靜，經詢問鏟車司機後，才確認車內仍有人在。



此時，陳先生立即提醒鏟車司機趕緊移車救人，但司機沒有理會，只顧談電話。由於陳先生與事發現場隔了一道護欄，而陳先生體重高達100多公斤，「翻了好幾次，沒翻過去」。此時，SUV冒出明火，陳先生從自己車裏拿來滅火器，在同行朋友的幫助下翻過護欄施救。接着，一名過路的司機亦參與救援，惟SUV隨後發生爆炸，直到消防趕到後，才把火撲滅。



其中一名死者的妹妹由女士表示，姐姐當時與一名朋友同行，惟她不清楚事故原因，直到接獲交警通知，才知道姐姐出事。她坦言，她目前亦只能靠網上報道了解事件，具體情況仍要待交警調查和化驗，惟她希望有知情者能向警方講述情況，「家裏人都想知道，姐姐是怎麽走的」。



鏟車司機見死不敷的行為，在網上引發爭議，不少網民批評鏟車司機「冷血」。另有交警及律師表示，如後續調查證明死者死因與施救滯後有關，鏟車司機或將承擔嚴重的法律後果。目前，事故仍在進一步調查處理中。