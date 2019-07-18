海關破農產品走私案　涉案2.6億元人民幣

北京海關周三（17日）通報，北京、山東青島、南寧等多地海關協同下，破獲一宗涉嫌走私農產品的案件，總案值約2.6億元（人民幣‧下同，約3億港元），拘捕6名疑犯。該案是近年來北京海關破獲的最大涉嫌農產品走私案。



在今年年初，北京海關緝私局發現，多間農產品商戶銷售的辣椒、孜然、茴香等調料但與海關申報的進口數量不符。經查後，得悉一犯罪團夥橫跨全國多個省區市，利用邊境小額貿易方式和邊民互市貿易渠道，僞造單據、虛假申報等手段走私調料作物。



當局經3個多月調查，得悉犯罪團夥與境外供貨商的犯罪證據。團夥以孫某東、翟某艷、王某霞等人爲首，自2014年起，在印度等國家訂購農副產品後，勾結走私團夥，將貨物運至越南，並僞報原產地、貿易性質等，走私逾1000餘櫃農副產品。



至周三清晨，當局派出5個行動小組共計80餘名緝私人員，分別在北京、廣西玉林、青島等地同時開展收網抓捕行動。主要疑犯全數落網。另於北京、玉林兩地查獲2個倉庫，包括涉嫌偷逃稅額4000萬元（約4630萬港元）。相關涉案資金帳戶目前正在凍結。