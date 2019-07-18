丹娜絲逼近福建　「分身」低氣壓持續加強

今年第5號颱風「丹娜絲」路徑持續向東移，影響台灣的機會大減，台氣象局周三（17日）已解除陸上警報，但海上警報仍然生效。根據最新氣象資料顯示，受颱風的外圍環流影響，台灣的中南區地區周四（18日）料有大雨或豪雨；大陸氣象部門則表示，「丹娜絲」正在向福建逼近，料周五（19日）為中北部沿海帶來暴雨或大暴雨。



周四上午8時，「丹娜絲」的中心位於北緯23.0度、東經123.9度，以每小時27公里速度向北移動，近中心最大風速每秒20米，瞬間最大陣風每秒28米，七級風半徑150公里。台氣象局預料，嘉義以南地區、恒春半島及蘭嶼周四料有局部大雨或豪雨，東半部地區及雲林以北山區亦料有局部大雨。



「丹娜絲」日前接近經過呂宋島陸地時，造成結構鬆散，分裂出第2個低氣壓中心。目前該低氣壓持續發展，不排除進一步升格第6號風台，屆時不排除因「丹娜絲」往北移動時牽引另一低氣壓，甚至全面影響台灣。



隨着丹娜絲靠近大陸華東及華南沿岸，廣東等地風雨持續增強，福建沿海和海外漁場的風力達9至10級，陣風11至12級。該省已要求各大漁場和釣魚島海域的海上作業漁船，務必於周五中午12時前全部回港避風，當地鐵路部門亦爭取時間搶修因早前強雨造成的部分崩塌路基堤坡。氣溫方面，江南、華南周四至周五高度或飆升至攝氏40度高溫，加上當地濕度低，預計出現「連蒸帶煮」的燜熱天氣。