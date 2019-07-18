誘騙強姦10歲女生　小學淫師囚12年半

廣東湛江市小學教師伍衞華早前通過寫情書、傳紙條等方式，謊稱離異，以戀愛為幌子誘騙只有10歲的女生，多次猥褻並發生性關係。市中級人民法院近日二審裁定，維持一審對伍犯強姦罪、猥褻兒童罪的判決，處以12年6個月有期徒刑。



法院審理查明，1970年出生、已婚的伍衞華於2017年11月在任教小學認識受害人後，以幫助對方補習英語及與對方戀愛為名，2人多次在宿舍內發生性關係。伍因擔心對方懷孕及東窗事發，給受害人服用避孕藥，並指示對方藏起或燒毀其所寫的情書，告誡她不能讓家人知道。



及至去年4月18日傍晚6時許，伍衞華在宿舍內再次與受害人發生性關係後，受害人的父親趕到將女兒帶走；公安機關接報並立案調查，將伍拘捕歸案。經廣東醫科大學附屬醫院檢查診斷，受害人的處女膜陳舊性裂傷。案發後，上述提到的避孕藥和書信，成為伍犯罪的證據。



一審認為伍衞華無視國法，利用教師的特殊身份在校內宿舍多次猥褻同一幼女長達半年，並性侵年僅10周歲的幼女3次，情節惡劣，2罪並罰作出上述判決；伍隨後提出上訴，最終二審被駁回，維持原判。