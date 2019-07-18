民眾食鹽攝取量超標　國家衞健委：癡肥情況普遍

如今都市人生活節奏緊張，食無定時，作息紊亂，對身體健康構成威脅。國家衞生健康委員會周三（17日）發布調查結果顯示，民眾的鹽油糖攝入超標，而且超重肥胖情況日趨普遍。



根據調查結果顯示，內地民眾日均食鹽攝取量為10.5克，遠超世界衞生組織（WHO）建議的5克數值；家庭人均每日的食用油的攝入量為40.1克，超過《中國居民膳食指南》中建議的25克到30克的標準值；居民膳食脂肪提供能量的比例達到32.9%，而《膳食指南》中建議的上限值為30%。



另外，世衞鼓勵人均每日添加糖的攝入量控制到5%以下，或者不超過25克，但目前國民人均每日添加糖的攝入量約為30克，但調查結果顯示，3至17歲常喝飲料的兒童、青少年，僅從飲料中攝入的添加糖提供的能量就超過總能量的5%。



由此帶來的超重肥胖問題也日漸突出，2012年全國18歲及以上成人超重率為30.1%，肥胖率為11.9%，與2002年相比分別增長32%和67.6%；6至17歲兒童青少年超重率和肥胖率，分別增加1倍和2倍。