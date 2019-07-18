警破跨省網絡賭博案拘42人　涉額近5億人民幣

山西呂梁市公安局通報，該局近日與四川警方聯合偵破一宗跨省網絡賭博案，拘捕42名疑犯，凍結涉案資金2500多萬元（人民幣．下同，逾2840萬港元），並查扣大量銀行卡及電腦等證物，一舉摧毀依托APP平台組織網絡賭博的犯罪集團，涉案資金流水近5億元（約5.7億港元）。



通報稱，呂梁市公安局今年3月發現轄區一名高姓疑犯利用「歡聚XX」等APP開賭，層層發展下線代理2000多人，僅其一人在APP的資金流水便超過2000萬元（逾2300萬港元），非法獲利300多萬元（逾340萬港元）。經查，高某為該APP的總代理，上線為四川籍的汪某及易某等人。



該犯罪集團在成都開設公司及架設伺服器，先後開發多個賭博APP，然後通過網絡社交平台推廣、發展下線代理，組織玩家參賭，在網絡支付平台購買對應用於賭博的籌碼「珍珠」，讓玩家在平台進行賭博，而汪某、易某等人和各級代理利用收取提成等方式非法獲利，數額巨大。



經過4個多月的偵查成功掌握該犯罪集團的架構、人員動向後，警方成立的專案組近日採取行動，分別在山西及四川拘捕主要疑犯。