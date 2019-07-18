嚴打深挖涉毒保護傘　趙克志：推進「除冰肅毒」

內地公安機關近年加強打擊毒品犯罪活動，並多次聯合其他國家合力偵破跨國毒案。國務委員、國家禁毒委員會主任、公安部部長趙克志周三（17日）在北京召開全國禁毒工作電視電話會議時強調，從嚴、從細、從實抓好禁毒工作各項措施的貫徹落實，深入推進「除冰肅毒」，嚴打涉毒「保護傘」。



趙克志在會上指出，目前內地禁毒工作雖然取得明顯成效，但面臨的毒品形勢依然嚴峻和複雜，要深刻認識治理毒品問題的長期性、艱巨性、複雜性，牢牢把握穩中求進的工作總基調，全面落實毒品治理體系，深入推進「兩打兩控」（打擊製毒和販毒犯罪，管控製毒物品和吸毒人員）專項行動。



趙克志強調要全力開展「淨邊」行動，加強查緝堵截，全環節、全鏈條打擊摧毀製販毒網絡，大力追捕涉毒在逃人員，堅決遏制境外毒品滲透、切斷毒品入境內流通道；同時深入推進「除冰肅毒」，全面排查製毒人員、場所，堅決打擊涉毒犯罪活動，並加強國際禁毒執法合作，防範新型毒品氾濫蔓延。



另外，自去年內地展開為期3年的掃黑除惡專項行動以來，多個涉黑惡組織被連根拔起，趙克志表示，要將打擊毒品犯罪與掃黑除惡結合，嚴厲打擊與黑惡勢力勾結的毒品犯罪組織和涉毒黑惡勢力，以及在幕後包庇的「保護傘」。



當天出席會議的包括國家禁毒委副主任梁言順、李少平、陳國慶、王賀勝、胡偉、曾偉雄和國家禁毒委委員、各成員單位聯絡員及公安部有關業務局負責人；而各地禁毒委、禁毒辦負責人均在分會場參加會議。