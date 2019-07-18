台女人體運毒被截　牽出「上海仔」涉值5.4億港元毒案

台灣警方早前與泰國及美國執法機關合作，在曼谷搗破一個跨國販毒集團，周四（18日）進一步披露破案細節。原來該宗涉及5.4億港元的特大毒案，因一名台灣女子從境外吞下毒品、以「人體運毒」方式返抵高雄後被截而牽引出來，多地執法部門以此作開端，順藤摸瓜偵破遭各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團的毒案。



據知該宗跨國毒案偵破前，台灣刑事局國際科上月接獲線報，泰國毒梟準備將大批海洛英從曼谷運往台灣，方法除利用人體運毒將毒品帶入境，還訂製大量球鞋、藥樽進行走私。該局與多個執法部門共組專案小組，本月2日派員在小港機場國際線入境大堂埋伏，於當晚11時拘捕從境外飛抵高雄的藍姓女疑犯。



藍女隨後被帶到醫院，從其體內排出68粒共重451克、總值近300萬港元的毒品海洛英。經檢驗，「海洛英球」每粒藏有5至7克的海洛英，而每粒用保鮮紙包裹數層後，再用檳榔的包裝私打結綁死，再由藍女吞下。



警方拘捕藍女後，循線在3天內拘捕另外4名台灣籍毒販，經檢察官向高雄地方法院聲押獲准。刑事局國際科同時透過司法互助，與泰國警方聯手，在曼谷起獲市值逾5.3億港元、共重80公斤的海洛英，以及約值560萬港元的15公斤冰毒，並拘捕2名大陸和1名緬甸毒販。