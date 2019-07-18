不降格處理不人為拔高　最高檢：掃黑除惡依法查辦

最高人民檢察院周四（18日）發布《檢察機關開展掃黑除惡專項鬥爭典型案例選編（第三輯）》，要求各地在掃黑除惡專項鬥爭中，依法規範辦案，既不降格處理，也不人為拔高，確保該行動在法治軌道上推進，經得起歷史和法律檢驗。



據了解，是次發布的5宗典型案例，是按照最高檢察院檢察長張軍此前要求，「黑惡犯罪一個不放過，不是黑惡犯罪一個不湊數」而選編。其中包括2宗發揮檢察職能，依法準確認定黑社會性質組織犯罪案例、1宗依法追訴漏罪漏犯，追加認定惡勢力犯罪集團案例，以及2宗不拔高不湊數、依法不認定黑社會性質組織犯罪案例。檢察機關在案件辦理過程中發現的「保護傘」線索，有些正在查，有些則已審查起訴，有些已經判決定罪。



案例中提到，張某等14人組織、領導、參加黑社會性質組織案中，張某控制長江某水域非法採沙行業，向採沙船收取「保護費」，並為持續牟取非法利益；自2012年8月至2016年11月，該犯罪組織為樹立非法權威，為非作惡，欺壓殘害群眾，有組織地實施故意傷害、聚眾鬥毆、尋釁滋事、故意毀壞財物、非法拘禁等犯罪活動，造成1人死亡、多人受傷。



最高檢掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室有關負責人表示，檢察機關在辦理涉黑涉惡案件時，「對涉案人數眾多、且時間跨度大的犯罪案件，檢察機關如果就案辦案，沒有堅持深挖徹查，極易導致對惡勢力犯罪不能『打早打小』、『打準打實』」。



該負責人續指，多個個案可能會在不同地域管轄辦理，檢察機關要強化介入偵查引導取證意識，通過加強立案監督和偵查活動監督，對涉黑惡犯罪公安機關該立案未立案、該報捕未報捕、該移送審查起訴未移送審查起訴，依法及時監督糾正；在審查起訴過程中，要注意串並研判、深挖徹查，對案中反映的違法犯罪事實、涉案人員、社會影響等情況進行綜合分析、關聯對比，認真梳理查找隱藏的黑惡勢力違法犯罪線索。



最高檢強調，各省級檢察院在專項鬥爭中切實擔負起責任，加大對涉黑和重大涉惡案件的統一嚴格把關力度，確保司法尺度一致、辦案標準統一。