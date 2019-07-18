美分析指中國經濟模存缺陷　難成富裕國家

中國早前公布今年第2季度國內生產總值（GDP）按年增長只有6.2%，創有紀錄以來新低。美國《華爾街日報》首席經濟評論員葉偉平周三（17日）發文稱，中國除受貿易戰影響，其以國家主導的增長模式正油耗殆盡，恐令中國永遠無法躋身富裕國家之列，其人均GDP更難追上日本及南韓。



文章指出，包括日本和南韓等亞洲國家都向全球開放貿易和投資機會，過去數十年實現快速的經濟增長，直至達到中等收入水平才放緩；反觀中國出現衰退或危機的可能雖不會逼在眉睫，但因其以國家為中心的發展模式存在缺陷，導致經濟放緩程度較其他國家更快。文中舉例指，中國的民營企業近年面臨重重阻礙，國有銀行傾向對國營企業提供貸款，因此民企發展不得不向監管較少的「影子銀行」借貸，惟當局在打擊過度貸款時將「影子銀行」作為主要目標。



儘管國家銀保監會主席郭樹清等人主張擴大民企發揮的作用，但持續多時的中美貿易戰令部分人再次擁護以國家主導的發展模式，令很多由外國人在中國經營的公司大受打擊。文章又舉出其他令中國經濟無法逆轉的因素，包括中國的適齡勞動人口增長已停止、勞動力從農村轉向城市的大規模轉移也基本完成等。