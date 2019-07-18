即日起停售實體書　亞馬遜中國：集中發展電子書業務

網購企業「亞馬遜中國」周四（18日）起正式停止銷售紙質書。有內媒記者登陸該企官網和瀏覽全部商品分類時，發現「圖書」一欄已被撤下，僅剩下Kindle商店和Kindle電子書。亞馬遜早前回應表示，放棄實體書業務後，將把閱讀業務集中在Kindle電子書和閱覽器上。



亞馬遜早在本月初發公告，稱7月1日起停止銷售自營紙質書；並將在周四停止為第三方賣家提供賣家服務。亞馬遜中國方面曾回應，「為了加速發展跨境在線零售業務，優化運營效率並提升盈利能力，我們今年4月份對中國的零售業務進行了調整，其中包括紙書。」



據悉早在3個月前，內地已有關於亞馬遜退出中國市場的傳聞，惟亞馬遜中國當時回應，指亞馬遜始終對中國市場有着長期承諾，「在現有的良好業務基礎之上，我們將繼續投入並大力推動包括亞馬遜海外購、亞馬遜全球開店、Kindle和亞馬遜雲計算等各項業務在中國的穩健發展。」



公開資料顯示，總部位於美國西雅圖的亞馬遜公司，屬跨國電子商務企業，業務起始於線上書店，不久後商品走向多元化。該公司目前是全球最大的互聯網線上零售商之一。