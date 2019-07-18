撐蔡英文連任？柯文哲：她總統都沒做好

國民黨及民進黨日前分別選出高雄市長韓國瑜、台灣的蔡英文總統為來年的總統候選人，無黨籍的台北市長柯文哲仍未表態。台行政院長蘇貞昌日前發言稱，柯曾說過「連任（台北市長）後會支持蔡英文爭取連任」。對此，柯周四（18日）出席活動時，斥蘇貞昌「不要臉」；另批評蔡英文「總統的工作都沒有做好」。



柯文哲周三（17日）批評蔡英文「老百姓講的話他也聽不懂太多」，蔡其後回應，指任何政治人物都應該在現在崗位上去做自己的工作，才不會辜負選民的託付和委託。柯翌日表示，大家都有給民進黨機會，「好好幹，韓流會出現嗎」，這反映出市民對她執政時的怨恨感。



另對於蘇貞昌的提醒，柯文哲表示在與民進黨決裂後亦有此言論，「實在有夠不要臉」；對於柯近日多次批評民進黨，有台媒問及是否與民進黨全面開戰，他回應「禮尚往來」。



前鴻海董事長郭台銘在國民黨總統初選落敗，外界均猜測他會否脫黨參選。國民黨主席吳敦義周四表示，郭是國民黨非常尊重的同事，為台也有很多貢獻，希望他對於國民黨、台灣的感情，「不要有所閃失或變動」，明言不希望他脫黨。