中國開發商手機App涉廣告轟炸用戶　被Google下架

互聯網巨擘Google近日禁止一家中國手機應用程式（App）開發商觸寶（Cootek），進入旗下應用商店及廣告平台，原因是該公司向用戶轟炸式投放廣告。據知這是今年以來，該美國公司第2次禁封中國的應用程式開發商。



有網絡安全公司上月披露，觸寶的238款應用程式中包含外掛程式，當手機進入休眠或鎖定狀態，或不使用該公司的App時，該個外掛程式便會觸發轟炸式的廣告，甚至令手機「幾乎無法正常使用」。



雖然觸寶事後道歉並聲稱移除了相關外掛程式，但網絡安全公司發現廣告仍然存在。Google發言人表示旗下應用商店開發者政策，嚴格禁止惡意行為、欺騙行為，以及破壞性的廣告。一經發現，公司將採取行動。



Google Play中有數百款App來自觸寶，目前已有60多款已下架，據悉未來將有更多觸寶的App面臨同樣命運。總部位於上海、在紐約掛牌上市的觸寶就事件回應，正與Google積極溝通，努力解決可能出現的任何問題，消除可能存在的誤解。



今年4月，北京小熊博望科技有限公司旗下的DO Global，也因存在廣告欺詐行為，違反了Google的政策，其所有應用程式被下架。