開槍殺華留學生　美國疑犯面臨19項刑事指控

在美國猶他大學留學的23歲中國男子郭宸瑋，前年遭25歲的布坦（Austin Boutain）槍殺，案件近日有新進展。有美媒報道，布坦已從猶他州押送至科羅拉多州，且面臨19項刑事指控，預計未來數日內出庭受審。



報道稱，布坦於當地時間周三（17日）抵達科羅拉多州，目前被關押在傑斐遜縣監獄。根據傑斐遜縣地方檢察官辦公室消息，預計布坦將在未來幾天內出庭，聽取針對他的19項刑事指控的意見；19項刑事指控中，包括兩項一級謀殺罪、3項嚴重搶劫罪及3項嚴重機動車盜竊罪等。



報道又指，2017年10月30日，布坦和妻子凱瑟琳（Kathleen）在科羅拉多州，殺害63歲男子英格爾（Mitchell Ingle）後，潛逃到猶他州，並在猶他大學附近的峽谷內搭帳篷。布坦和妻子其後決定劫車，前往田納西州。



期間凱瑟琳無故離開，布坦隨後走向郭宸瑋的座駕，敲窗問對方是否見到其妻子。郭和車內一位女性朋友沒回應，布坦勃然大怒，拔槍射擊，令郭的頸部中彈身亡。



經查，猶他州警方對布坦和凱瑟琳發逮捕令，兩人2017年萬聖節前夕，在猶他州首府鹽城湖被捕；2018年9月12日，布坦與檢察官達成認罪協議，承認殺害郭及綁架等指控。此外，布坦還涉在科羅拉多州殺害另一男子。根據認罪協議，他將被判處終身監禁，不得假釋，惟認罪協議允許他免於死刑。



原籍北京的郭宸瑋，曾在猶他大學校內國際學生中心擔任助理顧問。由於郭平時熱心助人，不少朋友得知他遇害消息後，都在社交網站表達震驚和哀悼。猶他大學校長珀鑫（David Pershing）更在致全校學生的聲明中，表示「郭同學是我們工程學院攻讀計算機預科的國際學生，原本前途一片光明。」又稱槍殺事件為「毫無意義的隨機暴力」。