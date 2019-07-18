兒為母報仇終伏法　父拒領兒骨灰以示抗議

為報多年前殺母之仇而殺害仇家的張扣扣，被判死刑後周三（17日）早上伏法。內地媒體報道，張行刑前與父親見最後一面，反而安慰父親說︰「爸爸沒事的。」張死後，張父認為這是冤案，拒收兒子骨灰，以示抗議。



報道指，張扣扣見父親最後一面時，張扣扣平靜地說：「爸爸，沒事的。」又說：「你這22年是怎麼過的？」當局在張扣扣死後將其屍體火化，放在火葬場，但張父沒拿，「我不要，放在他們那裏，他們這是冤案，我不服氣。我永遠不要，以表抗議。」他又說，並不知親兒子要殺人報復，「要是知道我一定會阻止他的，我就一個兒子。」



張父又指，妻子被殺後，這23年來都沒有跟王家來往或聯絡，但他仍認為王家要賠償，並希望「他們家老二繩之以法，他們家老二還有孩子呢。」至於有人認為，張父此舉是要趕盡殺絕，張父說：「這個需要上頭把以前的案件核實清楚，給我公道。」



王家有3人被張扣扣殺害，次子王富軍認為，此事「是完全可以避免的」。他表示，張扣扣被判死是一種悲哀，此事兩家都無贏家，「反正已經判刑了，死有餘辜，但是我心裏一點都不高興」。