華女赴美實習溺亡　父親不滿主辦方無賠喪葬費

浙江紹興20歲女大學生金燕婷，近日到美國阿拉斯加參加帶薪實習時遇溺身亡。當地警方周三（17日）發布調查報告，將案件定性為意外，指金女與5名同學到穆斯河開放區域游泳，突遇激流，不諳水性的金女被水流捲走不幸身亡。金父不滿主辦單位未有承擔女兒的喪葬費，仍未決定是否火化或帶回中國，雙方僵持不下。



警方報告顯示，在北京時間7月9日下午，金女一行6人出外游泳，惟金女與另一中國女子不會游泳，也沒有穿戴救生工具。該名中國女子回憶事件時，仍感到心有餘悸，「我不斷在水中掙扎，我以為要死了，正想放棄的時候，被另一同伴幫我游到船邊」。惟金女隨後不知所終，警方接報到場，於案發後逾3小時，在河中尋獲金女的遺體。



金父和妻子趕赴美國，但因語言不通寸步難行，金父心情異常低落，後悔不應讓女兒赴美，「我並不是想要多少賠償，只是想讓對方承擔女兒的喪葬費用」。主辦單位「中國對外友好合作服務中心」負責人表示，他們無任何法律責任，警方的調查報告也顯示是意外事件，與金女簽訂的協議也符合法規。