女子隆胸期間猝死　涉事醫院被揭是「莆田系」

遼寧大連市32歲婦人王麗，早前在大連藝星醫療美容醫院（下稱「大連藝星」），接受隆胸手術時呼吸心跳驟停，經搶救後不治。王麗的丈夫劉艾冬極度傷心，近日質疑大連藝星的銷售手法令妻子踏上不歸路。另內地傳媒翻查資料發現，大連藝星背後的藝星醫療美容集團，董事長陳興國、副董事長陳國雄兄弟，正正是「莆田系」四大家族之一。



王麗與劉艾冬結婚7年，育有一子一女，兒子僅2歲，而女兒則5歲。王麗一家生活無憂，與丈夫亦感情良好，惟劉艾冬透露，妻子一直不滿意自己胸小，兩個月前曾與他商討隆胸一事，惟他一口拒絕。他坦言，妻子十分漂亮，「根本不需要整容」。未料，王麗還是瞞着丈夫，趁丈夫出差時，偷偷到大連藝星接受手術。



劉艾冬又指，妻子生性善良，「平時看誰可憐，都會主動給別人轉上千塊，很容易被人洗腦」。從家屬提供的聊天截圖顯示，大連藝星的銷售人員曾極力遊說王麗，稱「定金今天不交，折扣就作廢了」，王表達擔心，對方就舉3名明星作例，稱明星都在他們醫院隆胸，最終王麗支付9.8萬人民幣（約11.3萬港元），接受手術。



另陪伴王麗的好友芳芳憶述，王麗在當天上午11時起開始手術，她便在下午約2時返回醫院，惟等了許久仍未見王麗。芳芳曾3度詢問院方關於王麗的情況，惟對方均表示「人沒事」，直至下午4時才告知她，王麗已被送到大連大學附屬中山醫院搶救，然而病歷顯示，王麗早在下午2時57分便出呼吸心跳驟停的情況。



事後，中山區衞健局已介入調查事件，並在周二（16日）召集專家，對大連藝星的制度、和提供的病例等資料進行分析，初步確認藝星具醫療資質，參與手術的醫生也都具備醫師資格證，事件尚未定性。惟家屬向院方申請調取手術室長廊的閉路電視畫面，對方以「壞了」為由拒絕。



內地傳媒記者周一（15日）以咨詢整形為由，前往大連藝星暗訪。記者表示想查詢雙眼皮整形手術資料後，一名自稱為「左左」的咨詢師，僅花了5分鐘簡單查看，便指記者「眼睛框骨發育不對稱」、「眼睛提肌力量弱」、「內眼角須拉開」。對於記者擔心整形失敗的問題，左左便遊說記者「不能老往壞處想，目前咱們手術中，很少會有這類問題」。