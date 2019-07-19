公然猥褻婦女兼糾集工友襲警　7人遭警刑拘

山東青島兩名地盤男工人，本月初不單公然調戲和猥褻女性，更糾集他人襲擊警察。相關影片周四（18日）曝光，顯示一名女工在地盤安檢入口處，被兩名男子強制猥褻。當地警方表示，目前包括余姓、姚姓等7名疑犯，因妨礙公務罪被刑事拘留。



從現場畫面所見，女事主走過地盤安檢口時，有男子一把拉住男同伴上前，然後用力把男同伴往女事主身上一推，男同伴順利抱住女子，並在露出笑容後從容地離開。警方事後接獲女事主報案，得悉余姓男子涉嫌強制猥褻婦女，於是到余男宿舍，並欲帶走對方到派出所接受調查。



據悉余男當時處於醉酒狀態，不但不聽勸說，拒絕與警方配合，又慫恿姚姓疑犯等其他工友阻撓警員執法，更對警員撕扯辱罵和大力推撞，造成3名警員不同程度受傷。警員隨即向上級匯報案情請求支援。膠州警方連夜查明涉案人員身份，並於7月4日上午8時30分，依法傳喚涉案人員。



經查，涉案疑犯向警方供稱，事緣在7月3日9時許，上述疑犯在膠州經濟技術開發區某工地生活區，涉嫌阻撓警員執法並毆打警員。