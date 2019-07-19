狠父不滿BB哭鬧施暴　知情人︰他常抱怨妻子別生

台灣新北市一名網民周四（18日）凌晨在家休息時，忽聽到樓下傳出嬰兒哭聲，便從窗戶向下觀看，嚇然發現一對父母正毆打一名嬰兒。網民隨後拍下短片並上傳至Facebook群組「爆料公社」，引起輿論熱議。警方接報後會同社會局前往查看，發現該對父母生活不穩定，已由社會局暫時照護該名2個月大嬰兒。



從網傳短片可見，該名父親本來準備乘坐電單車離開，打開電單車後座整理置物箱期間，突然用右手打向女子抱在胸前的嬰兒頭部，其後又大力拍打嬰兒的臀部及身體。而男子毆打嬰兒期間，女子全程均未有保護嬰兒，任由男子施暴。



發貼網民坦言，看到該段虐嬰過程感到很心痛，亦擔心嬰兒安危，故已向向警方報案。另有知情網民留言，指自己認識該對男女，當初男方不願意將小孩生下來，故每次嬰兒哭鬧，他就會暴力相向。



警方接報後，於當天下午1時許尋獲該對父母及嬰兒。經社工初步查看，並無發現嬰兒有外傷，排除虐待，但警方與父母相談後，兩人考慮到照顧的壓力、生活不穩定、親戚無法扶養，同意由社會局暫時照顧，待生活穩定後再將嬰兒接回去。