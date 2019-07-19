美國兩參議員提案　限制華為買賣當地專利

美國參議員魯比奧與科爾尼恩周四（18日）提交草案，希望限制中國科技巨企華為買賣美國專利，試圖限制華為可以作出反擊的選擇。



有關草案希望令華府有權阻止商務部黑名單上的企業購買、出售或獨佔授權美國專利。兩人都承認草擬這份議案，矛頭直指華為這個被視為中美貿易戰中的其中一個關鍵。



魯比奧發表聲明中指，華為運用「專利蟑螂」（patent troll）策略，反擊特朗普政府保護美國及5G網路前途的措施，把美國司法體系當成武器對付美國企業，因此國會應出手阻止。他與科爾尼恩的新草案，將讓聯邦政府有權介入商務部黑名單上各單位涉及的任何美國國內專利侵權案。



華為在美國的分公司發表聲明，指有關法案損害專利所有權人保護自身知識產權的基本權利。如果草案獲得通過，將會令全球對美國及它維護知識產權的能力產生不信任，造成嚴重負面影響。



華為董事和高級副總裁陳黎芳周四表示，公司的鴻蒙操作系統不是為智能手機而設計，仍打算繼續使用Android，鴻蒙是用於工業系統，特點是運行快及安全。陳黎芳又指，華為在全球獲得50多個5G商用合約，其中28個來自歐洲。