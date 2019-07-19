深圳海關查獲逾萬瓶「止咳水」　6人被捕

深圳海關周四（18日）通報，自今年6月初以來，深圳海關緝私局聯合深圳市禁毒部門，開展了3次打擊含可待因成分「止咳水」走私的「斷流行動」，至今拘捕6名疑犯，並查獲止咳水11927瓶（120毫升/瓶）。



行動開始前，海關與禁毒部門成立走私聯合專案組，借助「智慧緝私」大數據平台，鎖定一批涉案可疑人員。經3次行動，專案組將6人抓獲，並查獲止咳水11927瓶。該犯罪團夥涉嫌通過旅客走私和兩地牌貨車夾藏等走私方式，從香港走私止咳水入境，在內地組織運輸和販賣。



深圳海關指，近年來在深圳口岸旅檢現場查獲的「止咳水」走私案中，疑犯趨向年輕化，大多是20至30歲的年輕人。他們在香港購買「止咳水」後，往往是先供自己飲用，再帶給朋友服用；疑犯又常把「止咳水」拆封，偽裝藏匿在飲料瓶、洗護用品瓶內，企圖蒙混過關。



對此，深圳海關將強化「止咳水」監管，對疑似藏有「止咳水」的行李、郵件等一律開箱徹查。另深圳海關亦會加強深港海關合作，實時通報「止咳水」走私的風險訊息和打私戰果，加強「止咳水」查緝力度。