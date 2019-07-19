臨時退房無得退訂　租客放走幾十噸食水整蠱民宿

旅客出內遊時可選擇居住民宿，惟民宿老闆不能選擇客人。在四川成都經營民宿的陳陽日前在社交網發文，稱遇上一名「沒質素」的客人王可，由於退款糾紛，王在退房前毀壞大量物品，更連續幾天24小時無間斷的全開水電，造成嚴重浪費。



陳陽表示，王可在網上平台預訂民宿，在本月8日至上周四（11日）居住期間，續訂至周二（16日）並支付1440元（人民幣‧下同，約1666港元）費用。未料，王至12日提前退房，要求退還後4天的房費。但按規定，如未能在7天前提出，將不予退還。



王可疑因不滿上述安排，至周二退房大肆破壞。清潔工人入內清潔時，驚見屋內亂象滿天，「鑰匙孔被膠水堵住、幾百支牙刷全部撕開、一箱餐巾紙全部被水泡、沐浴露全部倒光」。陳陽表示，上述用品均是供下其他房客使用，估計損失800元左右（約926港元），她更指出水喉及冷氣長期開放，至少秏費了幾十噸用水。



有內媒記者事後聯絡王可，她表示「房間並沒有提示說我不能用裏面的水電」，甚至反問：「在酒店民者每天用多少電是有法律規定？」有內地律師表示，事件屬由合約糾紛引起的民事侵權行為，「但不至於以故意毀壞別人財物這樣非法侵權的手段來解決」。