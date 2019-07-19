乾濕垃圾混裝污水排井　垃圾車司機判拘役5個月

上海市去年起執行垃圾分類制度，至本月實施新規例，至今已有多人因違規被罰。上海鐵路運輸法院，日前就一宗污染環境案開審。某清潔公司垃圾車鄭姓男司機，涉未把乾濕垃圾分開運輸，及將垃圾污水偷排入雨水窖井，污染環境罪成，判拘役5個月和罰款5000元人民幣（約5800港元）。



內地傳媒周三（17日）報道，鄭男負責在當地某工業園區內，清運部分企業的生活垃圾。上海去年開始執行垃圾分類制度，收緊乾濕垃圾混裝，並提高進入園區內垃圾中轉站，乾垃圾轉運車所含水分標準。



由於鄭男曾兩度被發現，轉運的乾垃圾含水量超標。若再有同類情況，其駕駛的垃圾車將無法進入中轉站內卸載垃圾。他遂擅自決定在卸載垃圾前，駕車至某區道路交叉口的雨水窖井處，將垃圾污水直接排入井內。井內污水發臭，令周邊企業無法正常營運。經環保部門取樣檢測，井內水質受污染，含有毒物質。



上海鐵路運輸檢察院介入本案，提因城市雨水管道為「暗管」，即利用地下管道排放污水。而涉案區域屬特殊保護水域，其污水排放執行的標準，應為最嚴格的A類排放污水標準。檢察院本年初起訴鄭男，法院遂作出上述判決。