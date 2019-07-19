愛滋病患者阻執法　咬傷法官再向官員噴口水

江蘇南京雨花台區法官劉福清，日前處理一宗房產糾紛案時，遭一名宋姓愛滋病毒感染者咬傷。執行局長胡衞方及執行人員汪一江，亦被宋男噴口水及抓傷。經醫院檢查，3名傷者暫未被感染。宋男目前因涉故意傷害罪移送公安機關處理。



內地媒體周四（18日）報道，劉福清與法警、律師等人上月17日到涉案房產處，欲向當事人了解情況。期間宋男父親與律師爭執動手，劉見狀即與法警上前調停。宋男突然衝前咬傷劉的手臂，並揚言自己是愛滋病患者。其後法院執行局局長胡衞方率員到場，被宋男噴口水，並持續煽動親友阻擾執行。汪一江見狀即取出手銬將其控制時，亦被抓傷手臂。



胡衞方透露，當時現場混亂，宋男情緒非常激動，「他一直在喊叫，噴了我一臉的口水，而我當時嘴裏還有口腔潰瘍」。宋姓父子隨即被帶回法院問話。經查，宋男於3年前確診愛滋病，需長期接受相關治療。3名傷者檢查後，未發現感染愛滋病病毒；周四及周五（19日）將再到院抽血覆查。



宋姓父子因煽動親友暴力抗法、接連傷人，行為極其惡劣，造成群眾恐慌，法院處罰他們拘留15日。宋父涉嫌觸犯拒執罪、妨害公務罪，宋男涉嫌故意傷害罪，均被移送公安機關立案偵查。