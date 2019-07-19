螞蟻金服員工嫖娼受查　牽出1300萬人民幣賄賂案

內地互聯網金融服務公司螞蟻金服的男員工劉X南（35歲）、孫X晶（39歲），前年因嫖娼被捕，經查牽出一宗金融受賄案，涉案金額逾1300萬元（人民幣‧下同，約1503萬港元）。中國裁判文書網上周五（12日）公布判決書，披露二人受賄罪成，劉男判囚9年、沒收100萬元（約115萬港元）；孫男判囚1年、緩刑1年半。案中另兩名被告則行賄罪成。



經法院審理查明，任職杭州螞蟻金服公司數娛中心商務經理的劉男，在2016年7月至2017年8月期間，利用職務便利，將北京金朋元科技公司負責人吳X提供的不符合商務拓展企業，轉為合資格商戶。吳男為表謝意，給予劉男372.9萬元（約431.3萬港元）。



與此同時，盛付通電子支付服務有限公司北京分公司負責人孫X冰（女，40歲），將其商業客戶提供的不合資格企業名單，轉介至主要負責支付寶客戶准入的劉男，後者依上述方式給予處理，使涉事公司能正常使用支付寶進行收支，因而獲得1000萬元賄金，孫從中得到好處費50萬元（57.8萬港元）。



孫X晶則被指於2017年3月，利用擔任數娛中心高級業務發展專家的職務便利，將吳X提供的企業名單轉介至劉X南，收到吳的29.6萬元（34.2萬港元）賄款。



法院認為，吳男、孫X冰的行為涉嫌犯下對非國家人員行賄罪，分別判囚3年及2年半、各罰款30萬元（34.7萬港元）。內媒於7月17日廣泛報道事件，惟判決書當日即被撤下。