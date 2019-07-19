章瑩穎案法官批被告從未道歉　判決顯示陪審團人性

中國女留學生章瑩穎被殺案，周四（18日）在美國伊利諾伊州皮奧里亞聯邦法庭宣判。法官宣判時指，陪審團決定判被告克里斯坦森（Brendt Christensen）終身監禁，所顯示的憐憫只是陪審團人性的證明，並非是因為克里斯坦森，更批評他從未向章的家人道歉。



法官在庭審中稱，克里斯坦森所犯的罪行影響很多人，受傷最深的莫過於章瑩穎家人，他們或永遠無法得知章女遺體在何處，希望判決對家屬能有一絲的安慰。



法官直指被告沉迷於自私的幻想，除自己以外不尊重任何人。法官亦批評，他由始至終未有向章的家人道歉；即使在最後一日庭審，「你可以說出任何你想說的內容，無論是長還是短。但直到瑩穎被你殺害後的第769天後，你依然無法說出一句簡單的『對不起』」。



判決後，克里斯坦森的父親向步出法庭的章瑩穎父母鞠躬約10秒。章的男友侯霄霖表示，對於判決結果，他們早有心理準備，即使判處死刑，被告仍會上訴，因此這場官司毋庸置疑一定是長久戰。中國駐芝加哥總領館副總領事邊志春則提醒，中國留學生應多加注意自身安全。