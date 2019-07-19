陪家人遊日將會政商界　郭台銘自稱持續打拚

鴻海集團前董事長郭台銘在國民黨黨內總統提名人初選落敗後，行蹤一直成謎，曾傳出他已飛往美國，但他周四（18日）在Facebook上載照片，指正與家人在日本散心。他亦重提初選期間曾提出「0到6歲國家養」的育兒政策，令人對他未來的動向更感好奇。



郭台銘感謝大家的關心，指初選結束後自己需要稍作沉澱。雖然人在外地，但他表示有很多有意義的事情可以做。他指日本政府將從明年10月起實施新政，讓低收入戶家庭0至2歲幼兒享受免費公共托兒服務，3歲至5歲幼兒的家庭則不論收入，一律免費入讀幼稚園。他強調，為減輕育兒家庭的負擔，他與先進國家政府施政目標一致。



郭台銘表示，40多年來習慣了工作，要放空也不是很容易，決定還是學到老、做到老、拚到老。他又透露自己將在日本與多名政商界人物見面，包括日本台灣交流協會會長，以及電訊商軟銀（Softbank）創始人兼主席孫正義，期間將討論如何協助台灣發展的看法，並就台灣在日韓競爭中面對的挑戰與機會交換意見。



針對會否退黨參選，郭在發文中未有明言，僅稱自己是「中華民國最強外掛」，不為名利，只為理想，持續為中華民國奮鬥。而在與媒體聯絡的Line群組中，他表示：「由過往至今從未要脫黨參選，恭喜並祝福韓國瑜市長！」