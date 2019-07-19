懸賞通報疑犯惹注目　警：違法犯罪與年齡無關

江蘇徐州市警方一則懸賞通報，近日在內地網絡瘋傳。雖然通報是為了徵集3名疑犯的違法犯罪線索，但其中兩人的照片卻引起網民注意，更調侃稱是「史上最老的犯罪嫌疑人」。



該通報上標示3名疑犯的基本資料及照片，其中一對夫婦分別為91歲老翁陳迎先，和81歲老婦范沛榮，另54歲男子陳廣禮則是兩人的兒子。警方表示，雖然3人涉嫌尋釁滋事罪，但違法犯罪和年齡並無關係。



他們上月被捕，警方隨即發通報，公開收集3人的違法犯罪線索。對舉報有價值的犯罪線索，將依據有關規定給予1000元至10000元人民幣（約1160元至1.2萬港元）的獎勵。



其家屬透露，由於家中部分土地幾年前被佔用修葺馬路，兩夫婦不服，曾多次到鎮政府吵鬧。另兩人曾在當地某村莊居住，惟村民認為他們有損壞公物，警方隨後將陳翁拘捕；范婦隨後到派出所「討說法」，可能說過髒話，最終亦被捕。



范婦與丈夫被拘留2日1後釋放，對於被徵集犯罪線索一事，她表示並不知情。她稱自己常年有高血壓，身體狀況差，可能因此被放。警方懷疑是陳廣禮指使夫婦2人到派出所吵鬧，目前讓他們在家中候審。