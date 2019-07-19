兩男紫禁城內放肆吸煙　「誰敢在故宮吸煙呀！」

紫禁城作為中國歷史著名建築物之一，內地兩名男遊客本月初竟明目張膽地於裏面吸煙，更短片炫耀事件。二人期間又輕佻說：「誰敢在故宮吸煙呀！」由於兩男已涉嫌違反相關禁煙規定，警方將追捕他們。



片段顯示，兩男當時正於園區內一處休憩區休息，其中一人便開始「吞雲吐霧」，將煙噴向鏡頭，面露一副囂張表情表示，「誰敢吸煙」、「故宮禁止吸煙」。另一男子則回應「都別吸煙呀！」話畢即點起香煙，與對面相視而笑，有路過遊客笑指，「哥真厲害」。



紫禁城內不少建築宮殿多以木製，園方為了避免發生火災，早於2013年實際全面禁煙，禁止遊客吸煙。不過園方同時在宮門外設「吸煙室」，供有需要的煙民使用。惟涉事兩男未有遵循指示，違反《北京市控制吸煙條例》。中國控煙協會副會長廖文科回應，將加大控煙宣傳力度，又贊同文物保護單位嚴格控煙，加大處罰力度。



事件曝光後，不少網民直斥兩男行為，指他們在紫禁城內吸煙或會釀成意外，「一旦引起故宮火災後果不堪設想」。另有網民批評，「別把無知當個性」，建議將二人加入遊客黑名單中。