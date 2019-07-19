狠賊入屋殘殺14歲少女　21年後終落網

天網恢恢，疏而不漏！湖北一名孫姓男子，21年前為「搵快錢」入屋盜竊時，被屋內一名14歲少女發現，竟狠下毒手持刀殘殺少女。直到近日，孫男終於落網，周四（18日）被當局執行逮捕。



案發於1998年4月20日，武漢江岸區警方凌晨3時許接報，解放南路某屋苑發生入屋搶劫殺人案。當天值班的警員李忠革憶述，他接報趕到現場時，發現少女屍體倒臥在睡房內，全身多處刀傷，滿地血漬。



警方調查發現，屋內一套價值4000元人民幣（約4620港元）的VCD機被盜走，現場留有一把40厘米長的帶血刀具，單位大門無被撬過，廚房窗戶則被打開並有攀爬過的痕迹。警方初步判斷，兇手從6樓爬窗入屋，可能是外來務工人員。惟案發於半夜時分，警方無找到目擊者，加上當時偵查技術有限，警方在現場發現殘留的痕迹物證，未足以破案。



直到今年5月，公安部在積案比對專項工作中，殘留的痕迹物證對比出廣東一名孫姓男子。警方隨展開調查和拘捕孫男。孫男落網後，承認當年殺人事實，事後連夜逃走，先後到安徽合肥、廣東佛山等地打工，最近覺得警方追捕工作已結束，才返回十堰老家。