發射台：內地安老變虐老　執法部門姑息養奸

內地人口老化問題惡化，護老服務需求日益殷切，但內地安老政策可謂乏善可陳，有關部門對護老機構監管不力，導致護理人手良莠不齊，虐老現象愈來愈普遍，最近更有入住私家院舍的伯伯淪為「人肉保齡球」，血濺街頭。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集就要向冷血缺德的「魔鬼護老院」發炮。



福建廈門一幢舊樓業主與護老院老闆就安裝升降機問題起爭執，其中老闆為阻止安裝升降機，竟當場發難，將年屆84歲、須坐輪椅的伯伯推向其他業主，導致伯伯倒地，撞傷頭部，結果老闆遭網民炮轟蓄意殺人，亦被警方刑事拘留，惟最後僅被控尋釁滋事罪。



護老院原為長者頤養天年的地方，但護老院老闆竟只當長者為「搖錢樹」，毫無職業道德，甚至做出泯滅人性的行為，由無良老闆經營的護老院，其院舍對待長者的手法有多惡劣可想而知。



無獨有偶，遼寧大連一名77歲伯伯，由於中風行動不便，家人聘請了一名男護工照顧他，豈料男護工在僱主離開期間，在短短3個半小時內，瘋狂掌摑伯伯57次。至於江西南昌一名102歲人瑞，則懷疑在老人院內被綑綁虐待至死，市政府隨即責令老人院停業整頓。



即使並非「黑心護理員」，「失魂保母」亦比比皆是，上海一名保母陪伴坐輪椅的90歲婆婆到公園消遣，卻只顧看大媽跳舞，沒留意輪椅在斜坡溜前，導致婆婆墮湖險浸死。



內地公營安老院舍床位不足，對私家院舍監管失職，部分「黑心護理員」更以虐老為樂，但執法部門姑息養奸，即使安老院違法亦大多罰款了事，變相助紂為虐。



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