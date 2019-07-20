老農斥巨資開博物館　七赴日本集文物冀傳承抗戰史

博物館擁博大精深的陳年舊物，但若有鍥而不捨的熱愛，一介草根平民也能親自開館。山東滕州農民李存建34年來走遍全國，7次前往日本，共投資370多萬元（人民幣‧下同，約427萬港元），收藏與墨家學派創始人墨子的生活記錄及抗日戰爭歷史有關之文物、史料，更建了當地首家農民博物館。他近日向內媒表示，冀透過免費開放展館傳承歷史記憶。



來自木石鎮木石三村的李存建，現為自己於2015年一手創立、佔地約3000平方米的「滕州市墨子故里博物館」館長，對於博物館的一磚一瓦，他均能如數家珍般介紹，「歷史類的在一樓，抗戰實物等在二樓和三樓」。他指出，現時館內收藏的物件已有1.7萬多件，其中95%都是其自掏腰包所買，最貴的一件達20多萬（約23萬港元）。



李又稱，這些年來他透過走訪7000多名老兵，從他們手中收集到其參加戰鬥時留下的物品，達3700多件，其中一次為了得到一名老兵的子彈袋，他更先後拜訪了對方11次，才說服對方把他這唯一的抗戰遺物給予自己作為展覽物。而除了收集文物，李存建還熱衷於記錄墨子故里的名人軼事，一記便記了數十載，最後書成一部28萬字的《墨子故里志》。



對於斥巨資建設博物館，李存建不以為然，「我現在還種點地，還夠我吃的」。他現時更時常親自上陣，為來自各地的訪客免費解說，也會攜帶一些展物到學校為學生講解，以冀更好地關心下一代的教育，「這是抗戰老兵的心願，也是我的心願」。