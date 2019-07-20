女子假善心　讓座前要老人坐地擺拍

讓座是美德，惟有人竟將之當成一種炫耀行為。陝西西安周二（16日）有網民爆料稱，一名年輕女子於地鐵內向一名有腿傷的老人讓座，然而女子在過程中卻沒有立即把老人扶到位上，而是讓旁邊的隨行男子拿起相機，擺好角度拍照，讓一眾網民十分反感，直斥其偽善。



影片顯示，當時右腿上還綁着繃帶的老人拿着一大手提袋上車後，眼見車廂內已滿座，也沒有人即時讓位，最後索性直接坐在地上。不久後，涉事女子便起身走向老人將其扶起，作勢讓座。不過女子並沒有第一時間把老人領到自己的座位上，而是跟老人說了幾句話後，再讓其重新坐在地上，這時一旁的男友人便提起相機，開始跟拍女子給老人讓座的整個過程。



事件曝光後，引發了網民廣泛關注與討論，有網民直言「帶着利己目的的偽善比冷漠更讓人反感」，質疑事件是又一單網紅的「傑作」。不過也有人認為，不管讓座過程如何，結果好歹也是完成了一件好事，不需過於計較。西安地鐵工作人員事後則回應稱，相關行為會影響其他乘客出行環境，故並不提倡。