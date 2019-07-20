男子深夜欲徒步20公里回家　獲的士司機免費義載

四川成都的士司機汪國強上周五（12日）凌晨駕駛時，竟連續3次在街頭遇到拖着行李箱、孤獨一人行走的農民工江彬，遂上前關心，詎料得知對方原來是在外出打工未果，連回家的錢都不夠下，正徒步回20多公里外的家。汪國強見狀隨即二話不說邀其上車義載，並和乘客接力送他回家，體現了人間有真情。



報道指，江彬事發前剛去陝西西安打工，惟因工地老闆資金不到位而一直未能開工，也缺乏收入，最後在憂慮身上帶的錢快要用完下，經當地救助站幫助買到火車票回成都。可是到達後，地鐵的尾班車經已開走，他心想火車站離家也不算很遠，遂決定徒步回去，當時他甚至還未吃晚飯。



這時汪國強正載着乘客張彬經過，江國強認為既然江彬在凌晨兩點多仍走了那麼久路，可能是遇上難處，一問之下果然得知其正餓着肚子回家。雖然江彬強調自己付不起車資，但在江國強及張彬誠邀下遂上了車。而當張彬快將到達目的地時，他想起司機還需繼續接客賺錢，便主動提出接力送江彬回家，更請他吃飯，給他介紹了一份工作。目前江彬已經開始了新的工作，對於兩位熱心者的幫忙，他十分感動，「家也照顧了，錢也賺上了」。