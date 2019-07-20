曾徒步2萬公里為窮學生募捐　「板車哥」中暑棄新里程

湖北武漢男子嚴家滿，因曾拉着板車徒步近2萬公里為貧困學子募捐，多年來被網民親切稱為「板車哥」。雖然家人憂慮其身體狀況，但心慈好善的他近日再次出發為窮學生募捐交學費，詎料周四（18日）不幸在鄂州中暑，只能無奈返回武漢，待天氣稍涼後再出發。



嚴家滿原定從武漢徒步至浙江杭州，不料途徑鄂州鄂城區雙港大橋時中暑昏倒。救援隊趕至後隨即採取防暑降溫措施，讓嚴慢慢恢復清醒，一問下之下才得知這位倒地的大叔便是因樂於助人，而在當地鼎鼎有名的「板車哥」，遂決定陪他走了一段時間。可惜由於天氣太過炎熱，嚴家滿還是決定回到武漢家中，忍痛放棄又一次幫助貧困孩子的機會。



「沒錢供孩子上學、借錢交學費的滋味我嘗過，為甚麼貧困孩子交學費這麼難」，嚴家滿育有兩女，她們當年考上大學時，嚴也曾經歷過沒錢交學費的日子，直到拉車募捐的形象受到關注後，才得以在社會各界的幫助下，助女兒順利完成學業，也決定從2013年8月開始徒步為學童募捐「走着走着就走得不停」。



6年來，嚴家滿已完成8次徒步募捐，每次耗時2至3個月，足迹曾及北京、廣東深圳、安徽合肥等地，並已將籌集到的70多萬人民幣（約80.8萬港元）悉數捐出，協助近700百名孩子的學業。雖然年紀愈來愈大，引起家人的擔憂，但嚴不以為然，直言仍想繼續自己這一慈善行為，「我都是偷跑出來的，還想一直做下去」。