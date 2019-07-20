任達華遇襲：中山遇兇徒持刀刺腹　送院治療無生命危險

香港藝人任達華周六(20日)到中山出席一傢具店的開幕活動時遇襲，被一名身份不明的男子衝上台用刀刺傷腹部，鮮血直流，緊急送院治療。相關工作人員其後向內地媒體表示，任達華傷口已處理好，目前清醒。廣東省中山市公安局火炬開發區分局發通報指，傷人男子已被當場制服，任達華送院救治，無生命危險，正加緊調查。



網上現場片段可見，任達華在中山出席居然之家的商業活動時，一名身穿灰色背心的男子突然走上台，從褲袋拿出利刀，對着任達華的肚部猛刺。任達華雖然中刀，仍奮力跳開躲避，但男子繼續揮刀追斬他。任達華在台上四處閃避，此時保安人員衝上台制服該男子，把他按在地上。



受傷的任達華用手按着腹部傷口，手上及白色襯衣明顯有血，但他狀態清醒，可以自己步行，冷靜地說「去醫院」，隨即由工作人員送院接受治療。



東網致電聯絡任達華，其電話暫未有人接聽，任達華同行助手的電話亦無人接聽。東網其後聯絡上任達華所屬經理人公司英皇娛樂，對方回覆稱：「華哥今早在中山出席活動時被突襲，腹部及手指中刀，現正在醫院接受治療，情況穩定，請大家放心及多謝大家關心，有進一步消息會通知大家。（可會第一時間返港就醫？）一切要等醫院確定華哥情況安穩後才決定。」



有消息指，事件懷疑源於活動主辦方面因拖欠薪金，有人不滿下找人襲擊老闆，任達華只是無辜被波及。