暴雨水浸韓國瑜未有指揮救災　網民不滿：趕快辭職

台灣高雄市長韓國瑜自成為國民黨總統候選人後是非不斷。有台媒報道，近日高雄連場暴雨、市內多處水浸之際，韓國瑜仍受訪大談政治，出席晚宴未有指揮救災，更缺席周六（20日）舉行的豪雨工作會議。反觀去年高雄市長選舉落敗、現任行政院副院長陳其邁，在暴雨期間趕往高雄巡視抽水站情況。大批網民感不滿，認為韓不想當市長應「趕快辭職」。



高雄周五開始降雨，市內陸續出現水浸，有車輛拋錨，民眾需涉水而行。有民進黨市議員批評，身為市長的韓國瑜不顧災情，如常接受媒體專訪，大談總統大選、政論等議題。



高雄市政府新聞局回應稱，韓國瑜受訪時隨時掌握災情，訪談後隨即趕到災難應變中心指揮了解。他與各區確認水浸只剩三處未處理完後，才按照既定行程出席晚宴，且短暫致意後已離開。



副市長李四川就解釋，韓國瑜未有出席周六早上的豪雨工作會議，是因會議僅是內部檢討改進問題討論，所以不需市長主持。



韓國瑜夫婦近日亦被指，除了違建農舍外，還擁有多處房產，其中在雲林斗六市的比佛利莊園，韓的妻子李佳芬家族擁有三棟豪華別墅，與韓國瑜的「庶民」市長形象不符。