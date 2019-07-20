涉隱瞞中國偉哥銷量　股東康業元實名舉報廣藥

北京康業元投資顧問有限公司（下稱「康業元」）近日發表公開信，指控廣州白雲山醫藥科技的控股股東廣藥集團（下稱「廣藥」）及其董事長李楚源，隱瞞白雲山旗下治陽萎藥物金戈的利潤收入、財務造假、偷稅漏稅，涉嫌違紀違法。廣藥周五（19日）回應，舉報信的指控與事實不符，涉造謠詆毀公司及李楚源，已向公安機關報案並獲受理。



內媒指出，信中主要是圍繞廣藥的主打藥物金戈作出指控。舉報信指出，自金戈上市以來，作為白雲山股東的康業元一直未獲得完整的財務報告。而雖然金戈的利潤巨大，康業元並無從中獲益；又指李楚源將白雲山旗下藥物產品轉讓予山東瑞陽製藥，損害康業元利益。



針對上述指控，康業元認為廣藥董事長李楚源涉嫌違反《證券法》、《公司法》等相關規定，損害上市公司股民及中小股東利益，間接侵犯商業合作伙伴權益。



金戈有「中國偉哥」之稱，是治療陰莖勃起功能障礙的口服藥。廣藥集團於2014年獲得國家食藥監總局核發的「偉哥」同類仿製藥的生產批件，同年上市，因價格低於同類藥物，迅速搶佔市場。據白雲山年報資料顯示，其銷售額至今已逾20億元（人民幣‧下同，逾23億港元），盈利逾10億元（逾11.5億港元）。