國務院金融委辦公室公布11項措施　擴大金融業對外開放

國務院金融穩定發展委員會辦公室周六（20日）推出以下11條金融業對外開放措施，包括允許外資機構在國內開展信用評級業務、支持外資全資設立貨幣經紀公司，及放寬外資保險公司准入條件等。



中央銀行在網站發布外開放措施的消息，金融委允許外資機構可對銀行間和交易所債券市場的所有種類債券，作信用評級；又鼓勵境外金融機構參與設立及投資入股商業銀行理財子公司。



另外，允許境外資產管理機構與中資銀行或保險公司的子公司，合資設立由外方控股的理財公司；亦允許境外金融機構投資設立、參股養老金管理公司，以及支持外資全資設立或參股貨幣經紀公司。



而且，人身險外資股比限制從51%提高至100%的過渡期，由原定2021年提前到2020年；又取消境內保險公司合計持有保險資產管理公司的股份不得低於75%的規定，允許境外投資者持有股份超過25%；另外，放寬外資保險公司准入條件，取消30年經營年限要求。



另一方面，將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年；亦允許外資機構獲得銀行間債券市場A類主承銷牌照，又會進一步便利境外機構投資者投資銀行間債券市場。