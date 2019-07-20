省能源集團前董事長貪污被判　涉案金額達千萬

安徽省能源集團有限公司前黨委書記、總經理、董事長白泰平受賄案，周五（19日）在安徽蚌埠市中級人民法院公開宣判。白泰平以權謀私，貪污受賄款項達1543萬元（人民幣．下同，約1778萬港元），被判有期徒刑12年6個月，並處罰160萬（約183萬港元），並對其所有違法所得款項，上繳國庫。



法院經審理後查明，白泰平在2008年6月至2011年10月期間，運用職權，對煤炭業務、承接工程項目、合約履行以及人事安排等各方面提供幫助，並分別收取804萬元人民幣（約926萬港元）、107萬元港幣、5萬美元（約39萬港元）等賄款，以及價值15.2萬（約17.5港元）的購物卡房屋單位和房屋裝修費用603萬（約694萬港元）等，應當以受賄罪追究其刑事責任。



法院認為，被告白泰平身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，行為已構成受賄罪，且受賄數額巨大，又具索賄情節，故依法從重處罰。惟白泰平認罪態度較好，主動交代調查機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，具有坦白情節。案發後其親屬已代為退賠全部受賄所得，可從輕處罰，故作出上述判決。