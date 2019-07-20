「人肉炸彈」案主犯伏法　曾送巨款賄賂換不起訴

湖南梆州市52歲周龍斌早年經營礦產，與同行周兵元發生爭執，遂與蘇加利合謀，利用陳建文身裝爆炸裝置，製造「人肉炸彈」，成功將周兵元炸死。周龍斌為逃避罪責，曾以數百萬元（人民幣‧下同）賄賂兩名負責的副檢察長，不獲起訴。當地高級法院周五（19日）通報案情指，警方在2011年將其逮捕，及至周二（16日）被執行死刑。



通報顯示，周龍斌是梆州臨武縣人，曾是當地的市政協委員，死者周兵元生前是縣政協委員。周龍斌早年與周兵元為爭奪採礦權發生爭執，前者以為對方要殺害自己，遂以至少20萬元（約23萬港元）利誘蘇某協助。蘇某利用陳某身裝爆炸裝置，製造「人肉炸彈」，成功將周兵元炸死。



事發在2003年12月，蘇某冒充當地看守所所長，將周兵元騙至一酒店停車場內，陳某帶着裝有爆炸裝置的背包與周兵元見面，蘇某欺瞞陳某，啟動引爆裝置，將陳某與周兵元一起詐死。事發後，周龍斌等人被警方逮捕，隨後在2005年11月釋放，不獲起訴。



周龍斌在2007年2月被警方下達A級通緝令，潛逃4年後，在湖北房縣被捕。法院一審二審中認為周龍斌犯故意殺人罪，均判其死刑，剝奪政治權利終身，報請最高人民法院核准。目前，周龍斌已被驗明正身，押赴刑場，執行槍決。