任達華中山遇襲後在港再接受手術　琦琦到醫院陪伴

藝人任達華於中山出席活動時被兇徒刺傷，昨晚（20日）已從內地返港留醫。任達華的太太琦琦今早（21日）由助手陪同到達醫院，問到華哥是否今早做手術、傷勢情況、可有進食及是否清醒時，她均默言不語，之後匆匆進入醫院。經電話追問下琦琦確認消息表示：「華哥正在做手術。」



昨晚11時45分，楊受成與太太及英皇高層霍汶希（Mani）一同離開醫院。問到楊生任達華情況？他說留給Mani說明。Mani接受訪問時說：「華哥今晚休息，依家睇緊報告，聽日先知使唔使做手術，隻手嚴重啲，依家未郁到包住咗，要睇吓影唔影響到神經線，就算做手術，都係聽日先。（華哥精神點？）依家瞓緊覺，休息緊。（囡囡喺上面？）囡囡唔喺上面，太太喺度，佢好擔心，醫院叫我哋唔好留喺度，但我哋都會有三個保安留喺度，醫院都覺得安全啲。」



問到旗下藝人返內地會否加強保安？Mani說：「不嬲都有，其實今日都有，會減少同粉絲互動嘅活動。（華哥工作點？）最近嘅應該係飛去北京宣傳電影《小Q》，都有電影同廣告拍，依家都要暫時停工。（兇徒有精神病？）都係睇新聞先知，大家都係擔心華哥多啲！」



Mani續指費用全由英皇負責，而華哥現於ICU病房，不能留太多人，有幾個專科醫生看診。