網紅直播母喪禮博關注　臨時雨棚倒塌釀20傷

母親離世本是人生最痛，然而雲南昭通市巧家縣一名陳姓網絡主播，在母喪禮上竟然玩起直播，惟因當時落雨，陳某於是買來油紙當臨時雨棚，結果由於積水太多而塌下，造成20名弔唁的親朋受傷。事後陳某只支付了傷者部分醫藥費便人間蒸發。



內地媒體近日報道，事發當天下午4時許，用油紙扯在房屋外牆的臨時雨棚，因承受不了積水重量而倒塌，當時牆邊有弔慰賓客正在聚餐，造成18人重傷、2人輕傷，事後傷者被送往醫院救治。



網傳短片所見，臨時雨棚倒塌後，磚塊散落四處，多人被壓，賓客展開自救。村民憶述事發一刻時仍心有餘悸的說：「當時（雨棚）一下子就倒塌下來了，我甚麼也不知道，我也是受傷者，我受的是輕傷，我現在也發着高燒。大部分傷者都是腰部、頭部受傷，有些村民是腿、胸部、脖子都砸中了，還有一個小女孩9歲，眼睛都砸腫了，頭部砸到半邊。」



另有傷者家屬表示，其母傷勢嚴重，還得到處籌措手術費，「我媽這個狀態就是現在很嚴重，昨天籌了點錢我們把手術做了，就說是好像胸部還有問題還要做手術，還有兩處肋骨是有損傷，手術沒有做就是做了腰椎，醫生說她下半生只能坐輪椅，現在大小便失禁了」。



事發後，主辦喪禮的陳家據悉僅支付了部分傷者的醫療費，便以無力醫治為由失去聯絡。但有村民發現，事後陳某還在網絡直播平台發布雨棚倒塌的短片博關注，讓他們大感憤怒。據悉陳某在直播平台擁有逾10萬「粉絲」，他在事發前曾進行直播預告稱：「今天晚上我有很多親戚朋友會來到現場，也有很多山歌明星、網紅，他們會和我一起送母親明天上山，晚上有精彩節目恭候大家，8點鐘，對8點，鎖定坎坷人生直播間。」