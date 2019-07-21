談2020年台總統選舉　蔡英文：生活方式的選擇

台灣的蔡英文總統結束前往加勒比海四國的訪問，回程時過境美國丹佛。上周六（20日）準備啟程返台前，蔡在當地與隨行媒體茶敍時提到，2020年的台灣總統選戰是價值、制度及生活方式的選擇。



就是次出訪過境安排，蔡英文感謝美方提供的協助，尤其是美國在台協會（AIT）主席莫健於兩次過境中均全程陪伴。針對美媒將來年的台灣總統選舉視為親陸與親美路線的選擇，她指台灣是民主社會，台灣人在乎民主自由還有人權，以及未來的選擇權，要以民主的方式決定台灣的未來，這是台灣人民最重視的價值和重要的考慮。



針對未來的兩岸政策是否會改變，蔡英文表示在處理兩岸關係時，希望能夠持續維持台海和平穩定，也希望陸方能夠了解台灣人民的所希望和重視的東西，以及每次大選中想表達的是甚麼。



至於有媒體問在去年九合一地方選舉後，台當局具體作出甚麼改變，以及怎樣影響來年的選舉，蔡英文表示主要改變是政府以前埋首苦幹，沒有向社會交代，但自去年11月24日後進行檢討，執政團隊已較靈活和快速地與人民溝通。