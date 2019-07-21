深化反恐怖專項行動　趙克志：嚴打涉黑惡違法犯罪

國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志在上周六（20日）於四川成都舉行的全國公安廳局長座談會上發表講話，強調保持對暴恐活動的嚴打高壓態勢，持續深化對涉黑涉惡等違法犯罪活動的專項打擊行動 。



趙克志在會上表示，為創造安全穩定的政治社會環境，嚴密防範、堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動，全面強化反分裂鬥爭各項措施，堅決捍衞國家政治安全，同時深化嚴打暴恐專項行動和打擊暴恐音視頻等工作。



針對社會基層矛盾問題，趙克志要求加快推進省市縣全覆蓋的警力量體系建設，切實做好應急處理突發情況的準備，逐步提升社會層面治安防控等級，依法嚴打涉黑涉惡、涉槍涉爆、非法集資、網絡傳銷、電訊網絡詐騙、侵犯公民個人訊息、跨境網絡賭博等突出違法犯罪，全面排查整治治安隱患，加強對槍枝彈藥、危爆物品、管制刀具等重點物品的安全管理，並加強道路交通、鐵路、民航、港航安全管理。



趙克志同時指出，目前公安改革進入系統性重塑、整體性變革的新階段，按照政法領域全面深化改革推進會部署要求，抓緊改革各項任務的推進落實，不斷提升公安工作的整體效能和戰鬥力。