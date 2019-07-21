國新辦發涉疆白皮書　官媒：以史戳穿西方謊言

針對美國等多個西方國家指控中國政府對新疆維吾爾族人及回教的迫害，國務院新聞辦公室周日（21日）發表《新疆的若干歷史問題》白皮書，以史釐清國際上關於新疆民族、宗教、文化歷史的誤讀。官方媒體隨後發布社評直言，白皮書戳穿各種謊言，「以此讓那些惡意煽動者閉上他們聒噪的嘴」。



國新辦發布的白皮書詳述了7項關於新疆的歷史問題，強調「新疆是中國領土不可分割的一部分」，同時闡述新疆的一些民族和宗教等歷史背景，指出新疆從來不是「東突厥斯坦」，而是中華民族組成的部分，維吾爾族是經過長期遷徙融合形成；另新疆各民族文化是中華文化的組成部分，歷來是多種宗教並存的地區，並指「伊斯蘭（即回教）不是維族天生信仰且唯一信仰的宗教」。



官媒同日就白皮書發表評論文章指出，這些年來美國和西方一些人對中國新疆治理的攻擊是系統性的，又指那些人製造了一個荒誕的邏輯，「因為打擊的恐怖分子是維吾爾族人，就意味着迫害整個維族；因為打擊的極端分子有伊斯蘭宗教信仰，就意味着壓制整個伊斯蘭教。他們還進一步引申宣揚，中國要消滅維吾爾文化」。



文中指出，中國媒體在報道反恐和去極端化鬥爭中，總是避免提及相關的民族和宗教名稱，但是西方那些人卻極力給中國的新疆治理貼上惡毒的標籤，「把新疆的反恐和去極端化鬥爭歪曲成民族和宗教『迫害運動』」。



社評認為白皮書的出台，讓人看清新疆作為一個多民族地區發展的豐富脈絡，讓人了解堅持民族團結及宗教和諧，對該地區各族人民的福祉是多麼重要，排他的極端主義是新疆各族人民共同的敵人，「必須把它剝離出來，堅決鏟除，這是新疆各族人民的共同利益之所在」。



文中最後批評美國和西方一些人極力炒作新疆問題，形容如此惡毒用意之一，大概就是以此轉移、沖淡他們與回教世界的矛盾，「用他們的假文明掩蓋他們對全球伊斯蘭的真野蠻」，並以「然而人心不可欺，他們的圖謀注定失敗」作結。