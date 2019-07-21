迎接5G+4K+AI廣播新時代　國營廣播機構改架構

為迎接利用5G網絡進行4K超高清配合人工智能（AI）廣播的新時代，中國國營廣播電視機構中央廣播電視總台（下稱總台），上周三（17日）宣布正式成立總經理室，目的是開拓業務多元化發展、提升廣告收益，並加強組織管理。



中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄在當日的成立大會上強調，總經理室要立足「5G+4K+AI」的戰略布局，把握經濟發展機遇，主動建立國際一流新型主流媒體，實現總台經營體系的大文化、大資本、大經營的戰略藍圖。



為拓展多元化經營，慎海雄表示要改變總台單一依靠廣告創收現狀，推動版權與廣告整合經營，加大開發全產業鏈，打造「內容+平台+管道+服務」的媒體生態體系，拓展政務服務、增值服務、版權開發、經營拓展等展空間和機遇，避免「左袋袋右右袋」的情況。



慎海雄又提出以產業思維革新廣告經營體制，如嘗試以廣告資源折合股權的形式，對前景廣闊的企業進行投資，從而獲取分紅。又要加大新媒體經營力度，策劃推出更符合互聯網傳播特性的廣告產品，令新媒體廣告增加。



面對紛繁複雜的市場經濟環境，慎海雄表示從制度上剷除腐敗空間、剷除腐敗土壤。在團隊建設方面，作風要硬、管理要嚴、學習要強，各級領導幹部在經濟誘惑面前要知敬畏、存戒懼、守底線。



2018年3月，中國3家對外及對向的國營電視台和電台，包括中央電視台、中央人民廣播電台，以及中國國際廣播電台，整合成總台，目的是加強中央對輿論媒體的集中管理。