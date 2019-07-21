兩女官拒上級提拔遭嚴肅處理　官方：須服從安排

雲南昭通市綏江縣兩名分別叫鍾尚敏和宛辛勤的女官員，因拒絕上級提拔而被嚴肅處理。當地縣委宣傳部部長李平上周六（20日）表示，雖然鍾宛兩人目前仍未到新職位就任，但強調她們必須服從組織安排。



據《中國紀檢監察報》報道，在綏江縣會儀鎮財政所擔任科員的鍾尚敏，以及在該縣財政局擔任企業統評股股長的宛辛勤，2018年8月有關當局提拔，擬升為鄉科級副職領導幹部，惟遭兩人婉拒。據悉，鍾女拒絕是因擔心新工作或影響照顧家庭，宛女則憂慮自己身體無法應付新崗位。



當地考察組同年8月22日，按規定程序與宛女展開個人談話，她表達自己不接受組織安排的意願。無獨有偶，鍾女面對考察組的要求提問，不但沒有明確答覆。甚至考察組催促她遞交個人資料，她也置若罔聞。最後，鐘女通過手機短訊告知該組，稱不接受組織提拔。



鑑於鍾宛2人無視組織紀律，拒絕服從組織人事安排，綏江縣財政局黨組因此被全縣通報問責。事後有關更稱將嚴肅處理。該縣委宣傳部部長李平上周六回應此事，稱兩女官員至今仍未履新，又稱所謂「鄉科級幹部」，實際上只是指副科級職業員，但強調無論任何原因，兩女最後仍須服從組織安排。